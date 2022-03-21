Что получит Орбакайте в наследство от Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев отписал в своем завещании Кристине Орбакайте квартиру в Юрмале за 200 тыс. евро (около 24 млн рублей). Об этом рассказали журналисты в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.

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В последнее время Моисеев не появляется на публике — певец все еще не может оправиться после перенесенных инсультов. Потомков у него нет, а потому он решил отписать друзьям свое имущество.

Сама Орбакайте признавалась, что много времени провела с Моисеевым.

«Этот человек провел со мной много прекрасных дней. На гастролях путешествовала с ним, когда была подростком», — рассказала исполнительница.