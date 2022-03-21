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3 часа назад

Куда пропала певица Женя Отрадная?

Она ворвалась в шоу-бизнес в начале нулевых с хитом «Уходи и дверь закрой», который звучал буквально из каждого утюга. В 2008 певица выпустила свой первый и единственный сольный альбом под названием «Давай сбежим». В том же году попыталась попасть на “Евровидение”, но оказалась на третьем месте. Снялась в нескольких фильмах, получила за свой хит премию “Золотой граммофон”. А в конце 00-х внезапно пропала из поля зрения.

Куда пропала певица Женя Отрадная?
Фото: InstagramInstagram

Как оказалось, причин тому было несколько. Перемены в личной жизни (Женя вышла замуж) и решила оставить сцену ради учебы. С детства, помимо музыки, Отрадная серьезно интересовалась историей искусств. Поэтому решила получить второе образование именно в этой сфере. Она поступила в РГГУ на факультет истории искусств.

Примерно в это же время она связала свою жизнь со звукорежиссером Евгением Горяиновым. В семье подрастают две дочки. Сегодня Женя Отрадная пробует свои силы в качестве видеоблогера, она активно ведет на «Youtube» собственный канал, посвященный искусству. Фото: Instagram

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