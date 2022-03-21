Раскрыто местонахождение Веры Брежневой

Российская певица украинского происхождения Вера Брежнева могла уехать из России в Польшу. Как сообщает StarHit, многие российские поклонники не одобряют возможного переезда артистки, заявляя, что исполнительница сколотила свое состояние именно в России.
«Душа не перестает болеть, слезы не перестают литься, невозможно привыкнуть к ужасу. Также не могу привыкнуть к тому, сколько доброты есть в людях, ее проявляют знакомые и незнакомые. Сейчас какое-то время плохих новостей, но хороших людей», — призналась 40-летняя блондинка в личном блоге.
По информации издания, в Польше Брежнева активно занимается благотворительностью. Подписчики сочли подобное решение предательством России.
«А зачем она сбежала, от кого?»; «Она из бедной семьи, знает, что такое нужда. Вот пусть и живет у себя на родине. Будет непонятно, если ее и Константина Меладзе не лишат российских паспортов»; «Какая она лживая и продажная!», — негодует публика.
Сама певица ранее признавалась, что не считает себя украинской певицей, заявляя, что ее творчество связано с российскими слушателями.
«Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой. Более того, когда я пришла в «ВИА Гру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Еще 16 лет назад я начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру», — говорила она.