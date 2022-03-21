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33 минуты назад

Что получит Орбакайте в наследство от Бориса Моисеева

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Teleprogramma.pro пишет, что Борис Моисеев завещал элитную недвижимость Кристине Орбакайте. Он давно дружит с Аллой Пугачевой.

Что получит Орбакайте в наследство от Бориса Моисеева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моисеев отписал Кристине Орбакайте свои роскошные апартаменты в латвийской Юрмале», – сообщает Teleprogramma.pro.

Подарок, опять же по данным источника, оказался недешевым. Апартаменты оценивают в 200 тыс. евро, что почти 25 миллионов рублей. Сейчас Кристина Орбакайте в США. «ФедералПресс» писал, куда же делся ее сын Никита Пресняков. Фото:Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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