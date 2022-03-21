Что получит Орбакайте в наследство от Бориса Моисеева

Teleprogramma.pro пишет, что Борис Моисеев завещал элитную недвижимость Кристине Орбакайте . Он давно дружит с Аллой Пугачевой .

Подарок, опять же по данным источника, оказался недешевым. Апартаменты оценивают в 200 тыс. евро, что почти 25 миллионов рублей. Сейчас Кристина Орбакайте в США. «ФедералПресс» писал, куда же делся ее сын Никита Пресняков. Фото:Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com