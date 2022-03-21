Влад Соколовский стал отцом

"Некоторое время назад у нас родился малыш! И это самое невероятное счастье. По понятным причинам было не самое лучшее время, чтобы делиться личным счастьем и не хотелось омрачать такой прекрасный повод! Мы радовались этому событию в кругу семьи и теперь с большой радостью делимся с вами. Как вы уже знаете, мы назвали малыша Дэвид. Малыш с нами, дома, растет, кушает и смотрит на нас своими огромными глазами", - написал Соколовский.