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1 час назад

Влад Соколовский стал отцом

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Певец Влад Соколовский стал отцом во второй раз. В своем Telegram-канале 30-летний исполнитель поделился фотографией сына, которого назвали Дэвидом.

Влад Соколовский стал отцом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Некоторое время назад у нас родился малыш! И это самое невероятное счастье. По понятным причинам было не самое лучшее время, чтобы делиться личным счастьем и не хотелось омрачать такой прекрасный повод! Мы радовались этому событию в кругу семьи и теперь с большой радостью делимся с вами. Как вы уже знаете, мы назвали малыша Дэвид. Малыш с нами, дома, растет, кушает и смотрит на нас своими огромными глазами", - написал Соколовский.

В октябре прошлого года артист рассказал подписчикам, что его возлюбленная Ангелина Суркова ждет от него ребенка. Ранее Соколовский состоял в браке с Ритой Дакотой, которая родила ему дочь Мию.

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