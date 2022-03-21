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1 час назад

Валерий Меладзе мог развестись с Джанабаевой

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Альбина Джанабаева давно не появлялась на публике. Но недавно жена Меладзе опубликовала новое фото в Instagram*и заявила, что дома в Москве. Фанаты же увидели странную деталь.

Валерий Меладзе мог развестись с Джанабаевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Развод и девичья фамилия?» – начали писать в комментариях.

Дело в том, что Джанабаева появилась без обручального кольца. Фанатам это показалось странным, к тому на связь она не выходила очень долго. Но комментариев звездная пара не давала. Меладзе неоднозначно высказался о спецоперации на Украине. «ФедералПресс» писал, что россияне массово сдают билеты на его концерты. *внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора Фото:Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,Альбина Джанабаева,Роскомнадзор,
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