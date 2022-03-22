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1 час назад

Вера Брежнева уехала из России вместе с дочерью

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 3

Певица Вера Брежнева сообщила, что уехала из России в Польшу, где занимается волонтерской деятельностью. Посты об этом появились на ее странице в соцсети Instagram**, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc*.

Вера Брежнева уехала из России вместе с дочерью
Фото: Youtube / FAMETIME TVYoutube / FAMETIME TV

Артистка разместила несколько Stories со склада, где распределяется гуманитарная помощь для украинских беженцев. Брежнева сообщила, что вместе с ней там в качестве волонтера находится и ее дочь.

— Завтра с утра я снова в пункте, который близок к нам. Дочку в этот раз беру с собой. Так что присоединяйтесь к нам в ваших городах. А Люблин ждет особенно, — написала звезда.

Поступок певицы многие фанаты раскритиковали. Пользователи недоумевают, почему Брежнева не говорит, что годами выступала на российской сцене и именно в РФ заработала свои капиталы. Фолловеры назвали ее «лживой» и «продажной». Артистке пришлось закрыть комментарии в соцсетях, чтобы не распространять негатив, передает Пятый канал.

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова сообщила, что покинула РФ и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Актриса рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Вера Брежнева,
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