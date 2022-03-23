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4 часа назад

Порноактриса Сторми Дэниэлс выплатит Трампу почти $300 тыс. по делу о клевете

ВекВекиещё 6

Федеральный апелляционный суд отклонил попытку порнозвезды Сторми Дэниэлс отменить решение суда низшей инстанции по ее иску о клевете против Дональда Трампа и теперь она должна заплатить бывшему президенту почти $300 тыс. за услуги адвокатов.

Порноактриса Сторми Дэниэлс выплатит Трампу почти $300 тыс. по делу о клевете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение суда, вероятно, положит конец многолетней юридической вражде между Дэниелс и экс-президентом, связанной с ее заявлением о том, что они занимались любовью в 2006 году. В свою очередь Трамп отрицает, что у него были подобного рода связи с актрисой фильмов для взрослых.

Сумма, которую Дэниелс должна Трампу по этому делу, примерно равна той, которую у нее выманил ее бывший адвокат Майкл Авенатти.

В прошлом месяце Авенатти был осужден федеральным судом Манхэттена за то, что обманом выманил у Дэниелс деньги, причитавшиеся ей по договору о написании книги о ее отношениях с Трампом.

Трамп назвал решение суда в его пользу «полной и окончательной победой и оправданием».

«Я сяду в тюрьму, прежде чем заплачу хоть пенни», написала Дэниелс в Twitter, прокомментировав решение суда.

Дело берет свое начало осенью 2016 года, когда Трамп был кандидатом в президенты от республиканцев, а его тогдашний личный адвокат Майкл Коэн заплатил Дэниелс $130 тыс. в обмен на ее согласие молчать о ее утверждении, что у нее был краткосрочный роман с Трампом.

Дэниелс подала в суд на Трампа, когда он был президентом в 2018 году, попытавшись аннулировать соглашение о неразглашении информации. Позже в 2018 году Дэниелс снова подала в суд на Трампа, утверждая, что он оклеветал ее.

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