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3 часа назад

Звезда "Курьера" Анастасия Немоляева пожаловалась на алкогольную зависимость

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Бывшая актриса, художница Анастасия Немоляева пожаловалась в социальных сетях на алкогольную зависимость, передает "СтарХит".

Звезда "Курьера" Анастасия Немоляева пожаловалась на алкогольную зависимость
Фото: InstagramInstagram

По словам Немоляевой, она не может справиться с проблемой самостоятельно.

"Друзья, дайте мне контакты хорошего нарколога. Больше нет сил…Я не могу рисовать, творить. Боже, дай мне сил. Это правда. Не пить больше не могу. Я художник, и я умираю", — призналась она.

В ответ на контакты специалистов звезда "Курьера" поблагодарила поклонников.

"Теперь у меня есть крутейший список психологов, психиатров, наркологов и, конечно, многие предлагают выпить вместе. Проблема, как я поняла, многим знакома. Я взяла себя в руки. Буду правильно питаться и заниматься спортом, пить только безалкогольное", — пообещала Немоляева.

Ранее сообщалось, что актер Валерий Николаев согласился на лечение в психиатрической больнице.

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