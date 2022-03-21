Звезда "Курьера" Анастасия Немоляева пожаловалась на алкогольную зависимость

"Теперь у меня есть крутейший список психологов, психиатров, наркологов и, конечно, многие предлагают выпить вместе. Проблема, как я поняла, многим знакома. Я взяла себя в руки. Буду правильно питаться и заниматься спортом, пить только безалкогольное", — пообещала Немоляева.