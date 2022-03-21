Звезда "Курьера" Анастасия Немоляева пожаловалась на алкогольную зависимость

Бывшая актриса, художница Анастасия Немоляева пожаловалась в социальных сетях на алкогольную зависимость, передает "СтарХит".
По словам Немоляевой, она не может справиться с проблемой самостоятельно.
"Друзья, дайте мне контакты хорошего нарколога. Больше нет сил…Я не могу рисовать, творить. Боже, дай мне сил. Это правда. Не пить больше не могу. Я художник, и я умираю", — призналась она.
В ответ на контакты специалистов звезда "Курьера" поблагодарила поклонников.
"Теперь у меня есть крутейший список психологов, психиатров, наркологов и, конечно, многие предлагают выпить вместе. Проблема, как я поняла, многим знакома. Я взяла себя в руки. Буду правильно питаться и заниматься спортом, пить только безалкогольное", — пообещала Немоляева.
Ранее сообщалось, что актер Валерий Николаев согласился на лечение в психиатрической больнице.