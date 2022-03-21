Тайно родившая Табакову актриса показала дочь в роскошном интерьере квартиры

Софья Синицына опубликовала новые снимки квартиры на Патриарших прудах.

Фото: Instagram Instagram

Брухунова показала фрагмент помпезного интерьера их с Петросяном квартиры

Глюкоза показала роскошный особняк семьи и личный сад с озером

Бывшая девушка Павла Табакова Софья Синицына, которая тайно родила актеру дочь, опубликовала новые снимки интерьера роскошной квартиры. Актриса вместе с дочерью Мией живет на Патриарших прудах. Как рассказывал актер, он помогает семье, в том числе со съемом квартиры. Интерьер выполнен в классическом стиле.

На этот раз Софья показала, как выглядит спальня и кухня. В первой поставлен винтажный туалетный столик, на котором актриса расставила свечи, шкатулки, вазы и статуэтки. На кухне преобладает светло-бежевая гамма. В центре стоит детское кресло, в котором заваркам наслаждает дочь Павла Табакова Миа.

К слову, недавно мы писали, как Топурия снялась в стильном интерьере спальни. Интерьер загородного дома Кети Топурии выполнен в стиле ар-деко. Певица предпочла светлые цветовые решения с помпезным шиком. Так, основные оттенки — белоснежный и медовый деревянный, которые использованы и в дизайне, и в конструкции мебели. Лаконичное интерьерное решение звезда обыграла фактурными текстурами: полированный гранит и мрамор, перламутр, стекло, позолоченный металл, ценные породы дерева, слоновая кость, мех и кожа.