Сергей Жуков рассказал, как правильно читать новости

Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!» рассказал о том, как важно расчищать информационное поле вокруг себя. Сейчас нестабильная политическая обстановка, Россия получила небывалое санкционное давление, а российские звезды еще не видали такой травли, которая разворачивается в их отношении в социальных сетях. Жуков заметил, что стал намного осторожнее в своем микроблоге.

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Артист утверждает, что поймал себя на мысли, что ему хочется говорить обо всем, что его окружает, но полагает, что его неправильно поймут. Жуков заявил, что видит, как другие пишут свои мысли в социальных сетях, а потом оправдываются и пытаются объяснить свою позицию. В итоге, по словам музыканта, на блогера обрушивается волна хейта. На самого Жукова, кстати, тоже обрушилась общественная ненависть. Это все из-за участия в концерте в «Лужниках».