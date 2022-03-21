Сергей Жуков рассказал, как правильно читать новости

Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!» рассказал о том, как важно расчищать информационное поле вокруг себя. Сейчас нестабильная политическая обстановка, Россия получила небывалое санкционное давление, а российские звезды еще не видали такой травли, которая разворачивается в их отношении в социальных сетях. Жуков заметил, что стал намного осторожнее в своем микроблоге.
Артист утверждает, что поймал себя на мысли, что ему хочется говорить обо всем, что его окружает, но полагает, что его неправильно поймут. Жуков заявил, что видит, как другие пишут свои мысли в социальных сетях, а потом оправдываются и пытаются объяснить свою позицию. В итоге, по словам музыканта, на блогера обрушивается волна хейта. На самого Жукова, кстати, тоже обрушилась общественная ненависть. Это все из-за участия в концерте в «Лужниках».
Жуков мечтает, чтобы все было как раньше, чтобы люди уважали другу друга и так яростно не выясняли отношений в комментариях под публикациями. Артист старается реже читать новости, его пугает большинство сообщений об актуальной обстановке в мире. Многие новости музыканту кажутся абсурдными. Особенно его задела информация о том, что на Украине запрещают российскую литературу. Жуков собрался читать новости один раз день и всем советует поступать так же. Он акцентирует внимание на том, что запас нервных клеток у него не бесконечный. Артист считает, что нужно больше времени проводить с семьей, слушать хорошую музыку.