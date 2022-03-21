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27 минут назад

Анастасия Решетова занялась импортозамещением

Экс-подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова решила заняться импортозамещением. На волне ухода из России многих импортных брендов уходовой косметики, модель создала собственную линию.

Анастасия Решетова занялась импортозамещением
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящее время под брендом Решетовой выпущено 4 средства для волос и тела. Модель обещает, что новая косметика многим понравится.

«Для начала запускаем линейку из четырех средств. Пятое в разработке и скоро будет доступно тоже. Вы полюбите это», — цитирует Анастасию Teleprogramma.pro.

Решетова отметила, что качество продукта очень высокое, однако цена будет бюджетной. Модель подчеркнула, что уже сама пользуется продукцией.

Ранее Анастасия Решетова удивила подписчиков неожиданным снимком. Модель засняла паспорта Украины и России на фоне пейзажа из Арабских Эмиратов, подписав снимок: «Безусловная любовь!» Звезда ранее признавалась, что любит проводить время в Дубае. По ее словам, Москва вызывает у нее депрессию.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,
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