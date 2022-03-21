Анастасия Решетова занялась импортозамещением

Экс-подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова решила заняться импортозамещением. На волне ухода из России многих импортных брендов уходовой косметики, модель создала собственную линию.

В настоящее время под брендом Решетовой выпущено 4 средства для волос и тела. Модель обещает, что новая косметика многим понравится.

«Для начала запускаем линейку из четырех средств. Пятое в разработке и скоро будет доступно тоже. Вы полюбите это», — цитирует Анастасию Teleprogramma.pro.

Решетова отметила, что качество продукта очень высокое, однако цена будет бюджетной. Модель подчеркнула, что уже сама пользуется продукцией.