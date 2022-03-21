У Олега Газманова отобрали телефон сирийские военные

Олег Газманов несколько раз выступал перед российскими военными в горячих точках. Не удивительно, что певец успел побывать и в Сирии. Его коллега Ольга Кормухина рассказала в Телеграм-канале, как артист лишился телефона.

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«Подошли ребята крепкого сложения, которые отвечают за безопасность. Отобрали айфон последней марки и без лишних разговоров прибили его большим гвоздем к забору», – вспоминает она.

В Сирии нельзя было делать фото и снимать видео на телефон. Их заранее предупредили, что военные отслеживают сигнал для поражения. Но Газманов, по словам Кормухиной, в тихушку что-то запечатлел. К нему подошли, отобрали гаджет и прибили к стене.