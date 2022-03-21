Участник «Евровидения» поделился впечатлениями от Москвы

«Есть два типа людей: одних огромные здания, широкие проспекты, невероятные масштабы архитектуры заставляют чувствовать себя маленькими, а других — огромными и гордыми, ведь все это сделали такие же люди, как они, с такими же руками и ногами, стремлениями создавать невероятное», — объяснил он, подчеркнув, что относится ко второму типу.