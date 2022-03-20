В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Нюша вместе с семьей уехала из России

Ura.RuUra.Ruиещё 1

Российская певица Нюша уехала со своей семьей в Дубай на неопределенный срок. Артистка аргументировала это тем, что ее муж часто ездит по загранкомандировкам. Об этом Нюша рассказала в своем личном блоге.

Нюша уехала из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Многие из вас знают, что мой муж (бизнесмен Игорь Сивов — прим. ред. URA.RU) работает в основном за границей. Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москва и Дубай» — рассказала подписчикам Нюша в своем telegram-канале.

Она сообщила, что ее семья уже прибыла в Дубай. По словам Нюши, она будет проводить там достаточно много времени. Артистка заверила, что будет поддерживать связь со своими поклонниками, а также пообещала рассказывать, как ее семья обустраивается на новом месте жительства.

Отъезд многих знаменитостей за рубеж связывают с началом проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Так, например, певица Алла Пугачева покинула Россию. Позже она сообщила, что «каникулы, отпуск и лечение» — это не эмиграция. Вслед за ней российский юморист Максим Галкин, уехавший из РФ, в соцсети Instagram (занесена в список запрещенных в России ресурсов) ответил на критику подписчиков. Певец Валерий Леонтьев уехал из России в Маями, где у него есть своя недвижимость. Народная артистка России Чулпан Хаматова заявила, что покинула РФ и не намерена возвращаться.

Шоу-бизнес,Игорь Сивов,Максим Галкин,Валерий Леонтьев,Чулпан Хаматова,Алла Пугачева,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители