Нюша уехала из России

Российская певица Нюша уехала со своей семьей в Дубай на неопределенный срок. Артистка аргументировала это тем, что ее муж часто ездит по загранкомандировкам. Об этом Нюша рассказала в своем личном блоге.

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«Многие из вас знают, что мой муж (бизнесмен Игорь Сивов — прим. ред. URA.RU) работает в основном за границей. Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москва и Дубай» — рассказала подписчикам Нюша в своем telegram-канале.

Она сообщила, что ее семья уже прибыла в Дубай. По словам Нюши, она будет проводить там достаточно много времени. Артистка заверила, что будет поддерживать связь со своими поклонниками, а также пообещала рассказывать, как ее семья обустраивается на новом месте жительства.