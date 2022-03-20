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12 минут назад

Кушанашвили сообщил, что Ургант уже «заработал для внуков и правнуков»

Ирина Лебедева

На фоне широкого обсуждения российских знаменитостей, покинувших Россию в последнее время, Отар Кушанашвили призвал публику не переживать за артистов и поволноваться за себя.

Кушанашвили сообщил, что Ургант уже «заработал для внуков и правнуков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист считает, что звезды, решившие переждать сложное время в других странах, уже давно накопили себе капиталы и обеспечили себе и последующим поколениям спокойную жизнь. А на обычных россиян с их проблемами им, в целом, наплевать. Поэтому и относиться к ним стоит соответственно, - информирует «Радио КП». В частности, журналист высказал свое мнение о судьбе Урганта.

«Ивану на вас на***ть! Я отчетливо выражаю свою мысль? Живите своей жизнью! Ургант заработал для своих внуков, правнуков, правнуков правнуков», — заявил Отар в YouTube-шоу «Каково?!».

Ксения Собчак стала одной из первых российских селебрити, которые подверглись критике из-за срочного вылета из страны в этот нелегкий период. Девушка отправилась с сыном в Израиль и единственным человеком, который вслух поддержал Собчак в действиях, оказался Отар Кушанашвили.

Он не побоялся поддержать телеведущую и удивился, что публика раскритиковала женщину всего лишь за то, что она вывезла ребенка к морю в период его летних каникул. Более того, Отар сообщил, что сделал бы точно также, если бы у него были на то средства.

Шоу-бизнес,Отар Кушанашвили,Ксения Собчак,
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