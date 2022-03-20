Тимати отреагировал на уход импортных брендов из России

Тимати во время своего выступления на концерте в «Лужниках», который прошел накануне, заявил, что гордится своей национальностью и считает, что стыдно должно быть тем, кто уехал сейчас из России. Также рэпер сообщил, что изменил свое отношение к санкциям. Об этом пишет «Радио КП».

Фото: Рамблер Рамблер

«Многие люди переживают, но есть те, для которых открылись безграничные возможности наконец-то вывести на рынок российский продукт. А западным брендам мы скажем: "Давай, до свидания!"»

Исчезновение инстаграма приводит большинство представителей российского шоу-бизнеса в шоковое состояние. Очень у многих закрывается площадка, где можно было не только пиарить себя, любимого, но и неплохо зарабатывать.

Телеграм же, куда сейчас пытаются перебраться бывшие пользователи «инсты», и устроен по-иному, и исторически сложился, как достаточно серьезная информационная лента.