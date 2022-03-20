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20 марта

«Давай, до свидания»: Тимати об уходе импортных брендов

Ирина Лебедева

Тимати во время своего выступления на концерте в «Лужниках», который прошел накануне, заявил, что гордится своей национальностью и считает, что стыдно должно быть тем, кто уехал сейчас из России. Также рэпер сообщил, что изменил свое отношение к санкциям. Об этом пишет «Радио КП».

Тимати отреагировал на уход импортных брендов из России
Фото: РамблерРамблер

«Многие люди переживают, но есть те, для которых открылись безграничные возможности наконец-то вывести на рынок российский продукт. А западным брендам мы скажем: "Давай, до свидания!"»

Исчезновение инстаграма приводит большинство представителей российского шоу-бизнеса в шоковое состояние. Очень у многих закрывается площадка, где можно было не только пиарить себя, любимого, но и неплохо зарабатывать.

Телеграм же, куда сейчас пытаются перебраться бывшие пользователи «инсты», и устроен по-иному, и исторически сложился, как достаточно серьезная информационная лента.

Тимати заявил, что просто утонул в потоке «поноса и беспонтовых публикаций» и отписался ото всех, кроме рабочих групп, о чем и сообщил в сторис инстаграма.

Шоу-бизнес,Санкции,Тимати,
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