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1 час назад

Борщева рассказала о двойном гражданстве

Ирина Лебедева

Елене Борщевой было бы легко получить паспорт Панамы – ее отец – гражданин этого государства Латинской Америки. Сейчас на фоне того, что многие звезды шоу-бизнеса приняли решение уехать из России, вопрос получения зарубежного паспорта заинтересовал бы многих, - пишет Экспресс Газета.

Борщева рассказала о двойном гражданстве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Однако 40-летняя юмористка в своем микроблоге, предвосхищая вопросы, написала, что она остается в своей стране.

«У меня нет двойного гражданства. Никогда об этом не задумывалась. Нет необходимости. Мне кажется, двойное гражданство больше актуально тем людям, у которых работа связана с разъездами. Этот инструмент упрощает получение виз. Пока сложно себе представить, каково жить на две страны. Нужно понимать, что вот гражданином этой страны я бы хотела быть. Я не получала второго гражданства, потому что не было таких мыслей», — написала Елена.

Правда, как говорит сама актриса, она живет по принципу «никогда не говори никогда», поэтому в дальнейшем ничего не исключает.

Родители Елены познакомились в Москве. Мама актрисы училась в сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, а отец — в РУДН. Вскоре пара рассталась, хотя Татьяна Борщева была беременна. И 11 апреля 1981 года у нее родилась дочь. Елена впервые узнала о своем отце только в 10 лет. Сейчас они поддерживают родственные отношения.

Шоу-бизнес,Елена Борщева,РУДН,
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