Борщева рассказала о двойном гражданстве

«У меня нет двойного гражданства. Никогда об этом не задумывалась. Нет необходимости. Мне кажется, двойное гражданство больше актуально тем людям, у которых работа связана с разъездами. Этот инструмент упрощает получение виз. Пока сложно себе представить, каково жить на две страны. Нужно понимать, что вот гражданином этой страны я бы хотела быть. Я не получала второго гражданства, потому что не было таких мыслей», — написала Елена.