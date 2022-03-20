Борщева рассказала о двойном гражданстве

Елене Борщевой было бы легко получить паспорт Панамы – ее отец – гражданин этого государства Латинской Америки. Сейчас на фоне того, что многие звезды шоу-бизнеса приняли решение уехать из России, вопрос получения зарубежного паспорта заинтересовал бы многих, - пишет Экспресс Газета.
Однако 40-летняя юмористка в своем микроблоге, предвосхищая вопросы, написала, что она остается в своей стране.
«У меня нет двойного гражданства. Никогда об этом не задумывалась. Нет необходимости. Мне кажется, двойное гражданство больше актуально тем людям, у которых работа связана с разъездами. Этот инструмент упрощает получение виз. Пока сложно себе представить, каково жить на две страны. Нужно понимать, что вот гражданином этой страны я бы хотела быть. Я не получала второго гражданства, потому что не было таких мыслей», — написала Елена.
Правда, как говорит сама актриса, она живет по принципу «никогда не говори никогда», поэтому в дальнейшем ничего не исключает.
Родители Елены познакомились в Москве. Мама актрисы училась в сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, а отец — в РУДН. Вскоре пара рассталась, хотя Татьяна Борщева была беременна. И 11 апреля 1981 года у нее родилась дочь. Елена впервые узнала о своем отце только в 10 лет. Сейчас они поддерживают родственные отношения.