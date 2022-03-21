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1 час назад

Татьяна Буланова назвала способ хорошо вложить деньги

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Российская певица Татьяна Буланова назвала покупку недвижимости способом хорошо вложить деньги. Артистка также рассказала, что погасила ипотеку на жилье. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Татьяна Буланова назвала способ хорошо вложить деньги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В программе «Ты не поверишь!» на НТВ Буланова поделилась, что не умеет копить деньги и вкладывает средства в жилье.

«У меня была ипотека. Я ее закрыла. Квартира — это хорошее вложение средств. Если есть возможность, то, конечно, надо брать жилье. В конце концов, ты можешь ее потом сдавать и получать за это деньги», — рассказала артистка.

Певица оформляла кредит, чтобы подарить квартиру младшему сыну Никите. Четыре года назад Буланова также купила недвижимость старшему сыну Александру.

Ранее о многолетней ипотеке рассказал российский поп-исполнитель Сергей Лазарев. По его словам, несмотря на большие заработки, артисты часто не могут сразу отдать за жилье всю сумму и берут его в кредит. Больших трат также требуют съемки клипов зарплаты сотрудников.

Шоу-бизнес,Татьяна Буланова,Сергей Лазарев,
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