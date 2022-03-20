Семенович рассказала о нападении в собственной квартире

«Кормить не пробовали?», «Потому что кормите редко», «Так вы ее накормили в итоге?», «Это ведь живые существа, как ты к ним относишься, так и они к тебе», «Это месть за немытый аквариум», «Ну значит довела», - пишут фолловеры.