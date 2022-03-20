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53 минуты назад

Семенович рассказала о нападении в собственной квартире

Ирина Лебедева

Анна Семенович пожаловалась в своем Телеграм-канале, что домашний хищник напал на нее и «чуть руку не отгрыз». Певица выложила видеоролик, на котором видно, что аквариумная рыбка выпрыгнула из воды и хотела вцепиться в ее руку.

«А хотите я вам покажу, как моя рыба мне чуть руку не отгрызла, когда я ее кормила?» — написала Семенович.

Семенович испугалась, закричала, рыбка отправилась обратно в воду. Подписчики смеются над инцидентом, сопоставляя размеры аквариумной обитательницы и ее хозяйки. Многие приводят свои версии неожиданной рыбкиной агрессии, причем симпатии публики явно на ее стороне.

«Кормить не пробовали?», «Потому что кормите редко», «Так вы ее накормили в итоге?», «Это ведь живые существа, как ты к ним относишься, так и они к тебе», «Это месть за немытый аквариум», «Ну значит довела», - пишут фолловеры.

Блокировка социальной сети «Инстаграм» в России не смогла остановить общение Анны Семенович с поклонниками. Певица принялась активно осваивать Tелеграм и стала даже чаще показывать фолловерам свою повседневную жизнь.

Шоу-бизнес,Видео,Анна Семенович,
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