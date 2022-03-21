Звезда Comedy Woman рассказала о своем гражданстве

«Пока сложно себе представить, каково жить на две страны. Нужно понимать, что вот гражданином этой страны я бы хотела быть», — призналась знаменитость. При этом Борщева отметила, что ее отец является гражданином Панамы (отец юмористки Хулио Санта-Мария Герра — прим. «Ленты.ру») . «Но я не получала второго гражданства, потому что не было таких мыслей», — объяснила она и добавила, что ее мнение может измениться.