В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Звезда Comedy Woman рассказала о своем гражданстве

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Бывшая звезда юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева рассказала о своем гражданстве. В посте, опубликованном в Instagram, она заявила, что имеет возможность получить паспорт Панамы, но не собирается этого делать.

Звезда Comedy Woman рассказала о своем гражданстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня нет двойного гражданства. Никогда об этом не задумывалась. Нет необходимости», — высказалась юмористка. По ее мнению, гражданство нескольких стран необходимо тем людям, у которых работа связано с разъездами. «Этот инструмент упрощает получение виз», — пояснила она.

«Пока сложно себе представить, каково жить на две страны. Нужно понимать, что вот гражданином этой страны я бы хотела быть», — призналась знаменитость. При этом Борщева отметила, что ее отец является гражданином Панамы (отец юмористки Хулио Санта-Мария Герра — прим. «Ленты.ру») . «Но я не получала второго гражданства, потому что не было таких мыслей», — объяснила она и добавила, что ее мнение может измениться.

Ранее Борщева заявляла, что рассматривала возможность уехать из России. О несостоявшихся планах и эмиграции она рассказала в беседе с журналисткой Еленой Хангой. Звезда призналась, что хотела переехать в Центральную Америку к отцу, однако переезд так и не состоялся. Она отметила, что обстоятельства сложились таким образом, что ей пришлось остаться в стране.

Шоу-бизнес,Елена Борщева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители