Макеева назвала Малькову «социально опасной» и «обезумевшей»

Актриса Анастасия Макеева отслеживает информацию, появляющуюся в социальных сетях бывшей супруги ее нынешнего мужа- строителя. Известие о том, что Светлана переехала в США и перевезла туда троих детей, вызвало у нее бурную реакцию, - сообщает «Радио КП».

Фото: Instagram Instagram

В своей социальной сети Макеева выложила отрывок из видеоролика, где Малькова рассказывает о переезде. Анастасия вставила туда свои комментарии. Так, ей не нравится манера речи Светланы. А самое главное – то, что мама с детьми прилетела в Америку по туристической визе и с якобы просроченными документами.

Актриса гневно высказалась о том, что дети наверняка никуда ехать не хотели и что им будет трудно в новой стране без знания языка. Макеева заявила, что Светлана кормится только на деньги сердобольных подписчиков, и никакой работы у нее нет.

«Она поехала за красивой жизнью. Теперь русские дети нелегалы скитаются там с обезумевшей мамой. Она социально опасна и не отдает своим поступкам отчет», - прокомментировала ситуацию Анастасия.

Многодетная мать Светлана Малькова ответила на очередные нападки со стороны новой жены своего бывшего мужа – актрисы Анастасии Макеевой. Последняя выступила с открытым обращением к сотрудникам прессы из-за переезда своей оппонентки в Соединенные штаты Америки.

Светлана в своем Телеграме выразила удивление тому, что Анастасию так волнует место ее проживания.