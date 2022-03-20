Кушанашвили вмешался в спор Пугачевой и священника

Отар Кушанашвили в своем проекте YouTube «Каково?!» сообщил, что удивлен словами священника Андрея Ткачева, публично заявившего, что после отъезда Пугачевой в Израили «воздух очистился».

Кушанашвили напомнил, что церковнослужителю вообще не пристало осуждать поступки мирян, а, тем более, публично злорадствовать. И вдвойне нехорошо так поступать во время Великого поста, - рассказывает teleprogramma.pro.

«Мне не кажется, что человек в рясе имеет право так выражаться!» — сказал Отар.

На то, что сейчас особый период – Великий пост – журналист указал и Алле Пугачевой, которая вступила со священником в перепалку. Тогда Примадонна заявила, что никуда не уезжала, а всего лишь отправилась на отдых, и пообещала навестить Ткачева в церкви обозвав его «богохульником».

Кушанашвили сказал, что Алле Борисовне стоило бы не вступать в спор и просто проигнорировать недобрые слова.

Ксения Собчак стала одной из первых российских селебрити, которые подверглись критике из-за срочного вылета из страны в этот нелегкий период. Девушка отправилась с сыном в Израиль и одним из немногих людей, которые вслух поддержали Собчак в действиях, оказался Отар Кушанашвили.