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41 минуту назад

Уехавшая из России Рената Литвинова раскрыла свое местоположение

Майк Габриелян

Стало известно, где находится актриса Рената Литвинова, уехавшая из России после начала спецоперации на Украине. Артистка вышла на связь с поклонниками в Telegram-канале, и рассказала, в какой стране находится.

Уехавшая из России Рената Литвинова раскрыла свое местоположение
Фото: ТАССТАСС

Литвинова опубликовала снимок, где во всем черном позирует на лестнице.

«Приехала к Уле в Антверпен», - подписано фото.

В этом бельгийском городе живет дочь Ренаты, Ульяна Добровская.

В комментариях фанаты отметили, что Рената Литвинова «выглядит прекрасно» и демонстрирует «стать и грацию». При этом были и те, кто раскритиковал ее за отъезд из России:

«Куда сейчас ехать? Русофобия кругом! Русских ненавидят, а Европа, типа, хорошие такие!»

«В трудные время вы бежали».

«Интересно, с какими глазами, она возвращаться будет?»

«Хотелось бы очень, чтобы Рената осталась с нами в России».

Ранее стало известно, что певица Земфира улетела в Париж вместе с актрисой Ренатой Литвиновой. Подруги покинули Россию на неопределенный срок, не став брать обратный билет.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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