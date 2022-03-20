Уехавшая из России Рената Литвинова раскрыла свое местоположение

Стало известно, где находится актриса Рената Литвинова, уехавшая из России после начала спецоперации на Украине. Артистка вышла на связь с поклонниками в Telegram-канале, и рассказала, в какой стране находится.
Литвинова опубликовала снимок, где во всем черном позирует на лестнице.
«Приехала к Уле в Антверпен», - подписано фото.
В этом бельгийском городе живет дочь Ренаты, Ульяна Добровская.
В комментариях фанаты отметили, что Рената Литвинова «выглядит прекрасно» и демонстрирует «стать и грацию». При этом были и те, кто раскритиковал ее за отъезд из России:
«Куда сейчас ехать? Русофобия кругом! Русских ненавидят, а Европа, типа, хорошие такие!»
«В трудные время вы бежали».
«Интересно, с какими глазами, она возвращаться будет?»
«Хотелось бы очень, чтобы Рената осталась с нами в России».
Ранее стало известно, что певица Земфира улетела в Париж вместе с актрисой Ренатой Литвиновой. Подруги покинули Россию на неопределенный срок, не став брать обратный билет.