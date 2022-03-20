Ковальчук устроила незабываемый сюрприз Чумакову

Уже долгие годы пара демонстрирует семейную иди

Фото: Instagram Instagram

12 марта Алексей Чумаков отметил свое 41-летие. В честь этого важного дня Юлия Ковальчук устроила супругу незабываемый сюрприз. С самого утра певица украсила дом воздушными шарами, испекла вместе с дочерью пирог, а вечером устроила ужин с близкими людьми.

Большое впечатление на Чумакова произвело поздравление его маленькой наследницы Амелии. Девочка сделала для папы открытку своими руками и прочитала стихотворение.

«Леша был на седьмом небе от счастья», — поделилась Ковальчук в интервью для «7дней.ru».

Звезда эстрады также рассказала, что друзья подарили ее супругу виниловые пластинки, музыкальную технику и многое другое. Самым необычным презентом в тот день стала мексиканская шляпа.

К слову, в прошлом месяце звездная пара отпраздновала 14 лет совместной жизни. В этот день певица выложила романтичное фото с супругом. Вместе возлюбленные позировали на фоне пальм и голубого неба.