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1 час назад

«Был на седьмом небе от счастья»: Ковальчук устроила незабываемый сюрприз Чумакову

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Уже долгие годы пара демонстрирует семейную иди

Ковальчук устроила незабываемый сюрприз Чумакову
Фото: InstagramInstagram

12 марта Алексей Чумаков отметил свое 41-летие. В честь этого важного дня Юлия Ковальчук устроила супругу незабываемый сюрприз. С самого утра певица украсила дом воздушными шарами, испекла вместе с дочерью пирог, а вечером устроила ужин с близкими людьми.

Большое впечатление на Чумакова произвело поздравление его маленькой наследницы Амелии. Девочка сделала для папы открытку своими руками и прочитала стихотворение.

«Леша был на седьмом небе от счастья», — поделилась Ковальчук в интервью для «7дней.ru».

Звезда эстрады также рассказала, что друзья подарили ее супругу виниловые пластинки, музыкальную технику и многое другое. Самым необычным презентом в тот день стала мексиканская шляпа.

К слову, в прошлом месяце звездная пара отпраздновала 14 лет совместной жизни. В этот день певица выложила романтичное фото с супругом. Вместе возлюбленные позировали на фоне пальм и голубого неба.

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