«Родственникам придется поработать»: адвокат о квартире Моисеева

Борис Моисеев, как известно, перенес два инсульта и теперь живет затворником. Контакты с внешним миром для него обеспечивает, в основном, его директор Сергей Горох. И вот, как узнали журналисты программы «Ты не поверишь!», свою квартиру на Садовом кольце – певец уже два года назад переписал на него.
До этого певец публично называл своим единственным наследником родного старшего брата Маркса Толкача, который живет в Канаде.
«kp.ru» разбиралась, могут ли родственники Моисеева вернуть жилье обратно.
Звездный адвокат Андрей Алешкин такой возможности не исключил.
«Любая сделка оспорима, даже дарственная, купли-продажи и так далее. Поэтому родственникам, если они озабочены судьбой артиста и его имущества, придется поработать. В первую очередь, надо связаться с певцом, поговорить с ним напрямую и выяснить, при каких условиях он отдал свою квартиру.
Нет ли здесь порока воли – вот, что важно. Если есть, это является основанием для расторжения любых договоров. Если родственники займутся этим вопросом, специалистам предстоит оценить состояние психики Бориса Моисеева.Тем более, человек пережил два инсульта, головной мозг поражен. Экспертам нужно выяснить, был ли Борис Моисеев вменяем в момент сделки, находился ли он в здравии и твердой памяти. Если нет, сделку можно оспорить в судебном порядке».
В последнее время о Борисе Моисееве мало что слышно. Известно, что после перенесенного инсульта он почти потерял речь, даже его близкие люди не всегда могут понять, что он хочет сказать.