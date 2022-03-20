«Родственникам придется поработать»: адвокат о квартире Моисеева

Нет ли здесь порока воли – вот, что важно. Если есть, это является основанием для расторжения любых договоров. Если родственники займутся этим вопросом, специалистам предстоит оценить состояние психики Бориса Моисеева.Тем более, человек пережил два инсульта, головной мозг поражен. Экспертам нужно выяснить, был ли Борис Моисеев вменяем в момент сделки, находился ли он в здравии и твердой памяти. Если нет, сделку можно оспорить в судебном порядке».