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27 минут назад

Садальский выложил видеоролик с Зеленским и Собчак

Ирина Лебедева

Станислав Садальский в своем Телеграм-канале выложил архивный ролик, запечатлевший эпизод некоего шоу, имевший место быть много лет назад. Главные действующие лица – молодые Ксения Собчак и Владимир Зеленский.

Садальский выложил видеоролик с Зеленским и Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ксения деловито забирается к Зеленскому на колени, заигрывает с ним и вообще явно играет первую скрипку в этом сюжете.

«Как бы вы назвали этот сюжет?», - обратился к подписчикам Садальский.

Недавно представители отечественного шоу-бизнеса приняли участие в фотопроекте, где выступали в роли тех представителей социальных слоев, которыми они ни за что не хотели бы быть. Так, 52-летняя российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс предстала перед публикой в образе крепко пьющей дамы без определенного места жительства, отдыхающей у мусорных контейнеров.

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Фотосессию Эвелины в лохмотьях и с фингалом под глазом выложил в сеть Станислав Садальский.

Шоу-бизнес,Владимир Зеленский,Станислав Садальский,Ксения Собчак,Эвелина Бледанс,
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