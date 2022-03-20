Садальский выложил видеоролик с Зеленским и Собчак

Станислав Садальский в своем Телеграм-канале выложил архивный ролик, запечатлевший эпизод некоего шоу, имевший место быть много лет назад. Главные действующие лица – молодые Ксения Собчак и Владимир Зеленский .

Ксения деловито забирается к Зеленскому на колени, заигрывает с ним и вообще явно играет первую скрипку в этом сюжете.

Недавно представители отечественного шоу-бизнеса приняли участие в фотопроекте, где выступали в роли тех представителей социальных слоев, которыми они ни за что не хотели бы быть. Так, 52-летняя российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс предстала перед публикой в образе крепко пьющей дамы без определенного места жительства, отдыхающей у мусорных контейнеров.