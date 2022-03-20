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51 минуту назад

Расторгуев предложил украинским артистам «зарабатывать у себя»

Ирина Лебедева

Николай Расторгуев был гостем YouTube-шоу «Антонимы». Комментируя ситуацию, при которой ряд артистов из Украины позволяют себе нелицеприятные высказывания в адрес России и россиян, лидер группы «Любэ» резко раскритиковал представителей шоу-бизнеса, которые ранее зарабатывали на тех, кого теперь ругают. Об этом пишет «Радио КП».

Расторгуев предложил украинским артистам «зарабатывать у себя»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тогда пусть работают у себя. Они все работали здесь в России. Все. И зарабатывали все не на Украине, а в России. Наша страна должна быть последовательной, если в нее плюют и топчут ногами», - возмущенно высказался певец.

Однако певец отметил, что не стоит верить всем слухам, написанным в интернете о звездах, так как некоторые из них могут оказаться фейковыми. Расторгуев подмечает, что он не против того, чтобы знаменитости продолжили работать на российской эстраде только в том случае, если они не были грубы с россиянами.

Шоу-бизнес,Николай Расторгуев,
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