Близкие сообщили о состоянии Светличной

Светлана Светличная в последнее время чувствовала себя весьма неважно. Она не раз попадала в больницу, а в прошлом году немолодую звезду вообще потеряли все – и родственники, и публика. К счастью, все обошлось, Светлана Афанасьевна нашлась, но ей пришлось обратиться к медикам.

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Актриса прошла курс лечения, который, как считают ее друзья и близкие, ей очень помог, - сообщает Экспресс Газета.

Подруга и коллега Светличной заслуженная артистка России Лариса Лужина сказала журналистам, что проблемы со здоровьем, в основном, сняты.

«Со Светой все в порядке. Не так давно беседовала с ней, и она перестала жаловаться на боли в голове, на плохой сон, как это было раньше. Хорошо, что Света идет на поправку»,- заявила она.

Младший сын Светланы Афанасьевны Олег Ивашов ушел из жизни в 2006 году. Отношения с семьей старшего сына Алексея не были особенно теплыми, но сейчас родственники помирились. Об этом рассказала невестка Светличной Ольга Ивашова.

«Светлана Афанасьевна — в порядке. У нее только болят колени, а так все хорошо. Живет рядом с нами. Мы постоянно ее навещаем. Заботимся. Между нами мир и согласие».