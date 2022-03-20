Розенбаум в стихах обозначил свою позицию – не покидать Россию

Александр Розенбаум на фоне сложившейся ситуации сообщил, что он находится в родном городе на Неве, и никуда уезжать не собирается. Этой теме он посвятил стихотворение «Я дома», видеоролик, где он его читает, выложен на youtube.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Определиться? Я давно определен. Я дома, я в России. В Ленинграде. Мне про обстрелы пишут с двух сторон. Прошу, не лезьте в душу. Бога ради».

Музыкант отметил, что именно на Украине похоронен его прадед, убитый фашистами, отец — родом из Черниговской области.

Самого Розенбаума еще в 2015 году власти Украины, вместе с другими российскими артистами, объявили персонами нон грата и запретили ему въезд на территорию государства.