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1 час назад

Моисеев раздарил недвижимость посторонним людям

Ирина Лебедева

Борис Моисеев после перенесенных инсультов практически не появляется на публике и живет затворником. Администрирует жизнь тяжелобольного певца его директор Сергей Горох. И, как считает родной брат Бориса Маркс Толкач, который живет в Канаде, директор ограничивает контакты Моисеева с родственниками, причем из меркантильных соображений.

Моисеев раздарил недвижимость посторонним людям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Маркса певец ранее публично называл своим единственным наследником. Еще несколько лет назад в ток-шоу «Секрет на миллион» он обещал завещать все свое имущество старшему брату, которого ласково называл Мариком. Но, как выяснили журналисты, сейчас оно уже принадлежит чужим людям.

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Кристине Орбакайте, дочери своей давней подруги Аллы Борисовны, он отписал свои апартаменты в Юрмале. Старший брат узнал о такой щедрости младшего только из прессы, - пишет «Комсомольская Правда».

Квартира в Москве, как оказалось, к Моисееву уже тоже не имеет отношения. Он там даже не появляется. А согласно выписке из ЕГРН, с августа 2020 года именно Сергей Горох владеет 120-метровыми апартаментами в центре столицы.

Маркс Толкач в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» пожаловался, что го тяжелобольного родственника буквально обкрадывают.

«У Бориса были картины, сувениры, антиквариат. Но как я слышал, Горох все это распродал. Дома у Бориса уже ничего нет», - возмущен мужчина.

При этом Толкач заявил, что имущество брата ему не столь уж и нужно – а вот то, что ему не дают общаться с родственником – возмутительно. Маркс сообщил, что готов забрать Бориса к себе в Канаду и заботиться о нем – но не имеет возможности, поскольку его брат недоступен для общения.

Сергей Горох, в свою очередь, опроверг обвинения в свой адрес. Он сказал, что уход за больным осуществляется в должной степени, а уж с кем общаться или не общаться – его подопечный выбирает сам, никто его не ограничивает.

«Он нормально себя чувствует, все прекрасно. На день рождения (4 марта) получил множество подарков и поздравлений. Мне никто не звонил, у меня нет ни одного неотвеченного вызова. Борис всегда доступен, у него телефон всегда работает. А уж на кого он не снимает трубку, это его личное дело», - сообщил Горох.

В последнее время о Борисе Моисееве мало что слышно. Известно, что после перенесенного инсульта он почти потерял речь, даже его близкие люди не всегда могут понять, что он хочет сказать.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Кристина Орбакайте,
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