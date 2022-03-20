Билан рассказал о перенесенной операции

Дима Билан насколько дней назад признался поклонникам, что восстанавливается после серьезной операции. Детали он уточнять не стал, но отметил, что проблема мучает его с подросткового возраста и связана с болезнями желудочно-кишечной сферы.
Певец собирался всерьез заняться своим здоровьем еще год назад, после перенесенного коронавируса., поскольку ситуация резко обострилась. Но выкроить «окно» в плотном рабочем графике смог только сейчас, - информирует 5 Канал.
«Вырваться было просто невозможно. После коронавируса это все обострилось, и я боль еще и заливал. Все в одну кучу», - ранее жаловался певец.
Поскольку Билан сообщил, что мучился от болей, журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ удалось выяснить, что речь идет о язве, камнях в желчном пузыре либо же полипе (так называют аномальное разрастание тканей над слизистой оболочкой). Все эти болезни в итоге требуют хирургического вмешательства и в дальнейшем -диеты и здорового образа жизни.
Билан заявил, что 40 лет жизни дались ему непросто. Он постоянно откладывал на потом решение проблем со здоровьем. Артист подчеркнул, что перенесенный COVID-19 негативно сказался на его состоянии. Но исполнитель выразил уверенность в том, что все наладится и придет в норму. Певец назвал музыку лекарством от всех проблем.