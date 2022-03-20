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6 часов назад

Тодоренко впервые подтвердила вторую беременность и показала округлившийся живот

WMJ.ruWMJ.ruиещё 1

Регина красноречиво ответила на слухи о скором пополнении, появившись в эфире шестого выпуска шоу «Маска» на НТВ в полупрозрачном платье с рюшами.

Телеведущая Регина Тодоренко подтвердила беременность
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Первые слухи об интересном положении 31-летней Регины Тодоренко появились в Сети еще в январе 2022 года. Телеведущая стала чаще делиться с подписчиками снимками в oversize и прикрывать живот руками на фотографиях. Уже тогда некоторые почувствовали неладное. Когда архивных кадров, портретов и селфи стало больше, чем фото в полный рост, подписчики заподозрили своего кумира в беременности.

Регина хранила молчание, и вот, наконец, подтвердила, что ожидает ребенка. В эфире шестого выпуска шоу «Маска» на НТВ Тодоренко показала округлившиеся формы в полупрозрачном платье с рюшами.

Напомним, этот ребенок станет вторым для Регины Тодоренко и ее супруга Влада Топалова. В 2018 году у пары родился первенец Михаил.

Символично, что Тодоренко подтвердила вторую беременность на «Маске». Первый ребенок телеведущей практически вырос на этом телепроекте.

«С первого годика жизни своего сына я участвую в шоу в качестве жюри, и ребенок смотрит его вместе с нами. Это такая классная возможность провести вечер с семьей и заодно познакомить ребенка с хорошей музыкой», — поделилась она в интервью с WMJ.ru.

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