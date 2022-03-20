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9 часов назад

Татьяна Лазарева, эмигрировавшая в Испанию: «Возвращаться в РФ не планирую»

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55-летня актриса, Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию.

Татьяна Лазарева: «Возвращаться в Россию не планирую»
Фото: "Бродвей - Москва""Бродвей - Москва"

Об этом звезда сама поделилась с подписчиками социальных сетей. Такое решение ей было принято после того, как она побывала в Киеве после начала специальной военной операции.

Она до последнего хотела остаться в столице Украины, но решила уехать в Испанию. Пока что Лазарева в Россию возвращаться не намерена. Об этом она также рассказала в социальных сетях, сообщает новостной портал Актуальные новости.

«Пришла в себя. Мне было не по себе, что я в целости и сохранности добралась до знакомой мне обстановки. Около трех дней ушло, чтобы привести мысли в порядок. Собралась, теперь хочу осмотреться и решить, что делать дальше. В Россию возвращаться не хочу», - поделилась Лазарева.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,
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