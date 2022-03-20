Татьяна Лазарева: «Возвращаться в Россию не планирую»

55-летня актриса, Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию.
Об этом звезда сама поделилась с подписчиками социальных сетей. Такое решение ей было принято после того, как она побывала в Киеве после начала специальной военной операции.
Она до последнего хотела остаться в столице Украины, но решила уехать в Испанию. Пока что Лазарева в Россию возвращаться не намерена. Об этом она также рассказала в социальных сетях, сообщает новостной портал Актуальные новости.
«Пришла в себя. Мне было не по себе, что я в целости и сохранности добралась до знакомой мне обстановки. Около трех дней ушло, чтобы привести мысли в порядок. Собралась, теперь хочу осмотреться и решить, что делать дальше. В Россию возвращаться не хочу», - поделилась Лазарева.