Татьяна Лазарева: «Возвращаться в Россию не планирую»

«Пришла в себя. Мне было не по себе, что я в целости и сохранности добралась до знакомой мне обстановки. Около трех дней ушло, чтобы привести мысли в порядок. Собралась, теперь хочу осмотреться и решить, что делать дальше. В Россию возвращаться не хочу», - поделилась Лазарева.