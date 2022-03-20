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1 час назад

Американского рэпера Канье Уэста отстранили от участия в музыкальной премии "Грэмми" в 2022 году

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Причиной этого стало ненадлежащее поведение музыканта в Интернете.

"Грэмми" отстранила Канье Уеста от участия в церемонии
Фото: ReutersReuters

Известный американский рэпер Канье Уэст не сможет из-за отстранения принимать участие в церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Причиной этого стало ненадлежащее поведение музыканта в Интернете. Об этом сообщает Рен. Тв.

В некоторых социальных сетях перестала публиковаться информация на страницах рэпера. Заявляется, что контент противоречит политике социальной сети.

Юморист Тревор Ноа раскритиковал запись звезды о своей бывшей супруге Ким Кардашьян Уэст ответил мужчине «Расистским оскорблением». Также Канье опубликовал огромный ряд постов о том, каков нынешний парень Кардашьян, комик Пит Дэвидсон.

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