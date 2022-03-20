"Грэмми" отстранила Канье Уеста от участия в церемонии

Известный американский рэпер Канье Уэст не сможет из-за отстранения принимать участие в церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Причиной этого стало ненадлежащее поведение музыканта в Интернете. Об этом сообщает Рен. Тв.
В некоторых социальных сетях перестала публиковаться информация на страницах рэпера. Заявляется, что контент противоречит политике социальной сети.
Юморист Тревор Ноа раскритиковал запись звезды о своей бывшей супруге Ким Кардашьян Уэст ответил мужчине «Расистским оскорблением». Также Канье опубликовал огромный ряд постов о том, каков нынешний парень Кардашьян, комик Пит Дэвидсон.