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1 час назад

Дочь Заворотнюк поделилась впечатлениями о походе в Третьяковку

Ирина Лебедева

Анна Заворотнюк, наконец-то, смогла добраться до дома из Таиланда, где застряла из-за блокировки банковских карт и отмены рейсов. Москва встретила ее хорошей новостью о завершении последних коронавирусных ограничений, и девушка решила посетить Третьяковскую галерею.

Дочь Заворотнюк поделилась впечатлениями о походе в Третьяковку
Фото: InstagramInstagram

Фото-и видеоотчеты Анна выложила в своей социальной сети.

Глубокое впечатление на нее произвела картина Александра Иванова «Явление Христа народу». Анна рассказала трагическую историю создания этого шедевра. Иванов трудился над полотном, ставшим делом всей его жизни, два десятка лет. И все-таки не успел его закончить – из-за состояния здоровья.

«Самое большое полотно Иванов так и не закончил: падало зрение. В левом нижнем углу вместо старика изначально был юноша в красных одеждах. Переписав саму фигуру, на одеяния, отраженные в воде, у художника уже не было сил. Они так и остались красными», - поделилась впечатлениями Заворотнюк-младшая.

Дочь Заворотнюк часто обвиняют в том, что она постоянно путешествует и делает покупки. Людям кажутся неуместными улыбки Анны. Сама родственница артистки уверяет, что она целый год просидела дома взаперти и плакала каждый день, когда узнала, что ее мать страдает самой тяжелой из форм рака.

Шоу-бизнес,Анна Заворотнюк,Александр Иванов,
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