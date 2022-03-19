Крапивина прокомментировала слухи о новом гражданстве Лободы

Бывший продюсер известной певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина была удивлена слухами о том, что ее экс-подопечная получила гражданство Мальты и собирается туда эмигрировать.

Фото: Instagram Instagram

Нателла на своей страничке в социальной сети сообщила, что эти сплетни далеки от действительности, - информирует ФАН.

«Откуда вообще взялась эта Мальта?! Света там вообще, по-моему, ни разу не была, за последние лет 12 так точно», - написала Крапивина.

Сама Лобода также недавно была вынуждена оправдываться перед поклонниками, предъявив свой единственный, по ее словам, паспорт – украинский.

Музыкальный продюсер Кирилл Чибисов ранее заявил, что Лобода получила мальтийский паспорт. Он также сообщил, что певица всегда получала гонорары только наличными и вывезла на Мальту все заработанное.

Звезда опровергла его слова.

«Не было времени отвечать на всякую хрень… Каждый выбирает свой путь – одни сеют травлю и агрессию, другие стремятся быть полезными и нужными. Я выбираю второе», - написала Лобода в социальной сети..