«Одни проклятья»: Бородина пожаловалась на хейтеров

Ксения Бородина неприятно удивлена шквалу хейтерских постов в социальных сетях. Как сообщила телеведущая, ей даже страшно лишний раз зайти на свои страницы - весь микроблог кишит проклятьями и угрозами.

«Нет никакого желания заходить в директ! Столько <…> там пишут, просто ад какой-то. Одни проклятья. Наверное, боты, да, но есть процент и нормальных людей (в прошлом), которые до этого писали пачками, как они меня любят, а теперь желают мне смерти…», - сообщила Ксения.

Телеведущая считает, что ненависть не поможет никому. От нее ей не станет плохо, а другим не станет лучше. Ксения надеется, что рано или поздно люди станут добрее, перестанут устраивать травлю в социальных сетях. Оказывается, у Бородиной есть подписчики, которые следят за ее обновлениями круглосуточно и всегда оставляют для нее негативные комментарии и реакции.