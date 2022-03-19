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1 час назад

«Одни проклятья»: Бородина пожаловалась на хейтеров

Ирина Лебедева

Ксения Бородина неприятно удивлена шквалу хейтерских постов в социальных сетях. Как сообщила телеведущая, ей даже страшно лишний раз зайти на свои страницы - весь микроблог кишит проклятьями и угрозами.

«Одни проклятья»: Бородина пожаловалась на хейтеров
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Телеведущая шокирована тем, как быстро изменились некоторые люди, - пишет 5 Канал.

«Нет никакого желания заходить в директ! Столько <…> там пишут, просто ад какой-то. Одни проклятья. Наверное, боты, да, но есть процент и нормальных людей (в прошлом), которые до этого писали пачками, как они меня любят, а теперь желают мне смерти…», - сообщила Ксения.

Телеведущая считает, что ненависть не поможет никому. От нее ей не станет плохо, а другим не станет лучше. Ксения надеется, что рано или поздно люди станут добрее, перестанут устраивать травлю в социальных сетях. Оказывается, у Бородиной есть подписчики, которые следят за ее обновлениями круглосуточно и всегда оставляют для нее негативные комментарии и реакции.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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