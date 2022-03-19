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20 минут назад

Хакамада призналась, что от покойного мужа ей остались огромные долги

Ирина Лебедева

Полгода назад не стало Владимира Сиротинского, супруга Ирины Хакамады. Помимо того, что политик потеряла близкого человека, ее ситуация усугубилась огромными долгами покойного, причем их истинный масштаб она узнала лишь после смерти Сиротинского.

Хакамада призналась, что от покойного мужа ей остались огромные долги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом Ирина Муцуовна рассказала в YouTube-шоу «А поговорить?».

«Долги огромные. Больше, чем все мои деньги. Я знала о половине, мы собирались их выплачивать, половину я не знала. Это большая сумма. Поэтому адвокаты наняты, еще с ними надо будет как-то расплачиваться», - сообщила Хакамада.

Пока что, судя по всему, ситуация зависла. Ирина пытается сохранять спокойствие и даже шутить, - отмечает СтарХит.

«Придет время, но все решаемо. Долги заграничные, в заграничных банках, у нас санкции, нельзя туда лететь и банки не могут ничего сделать! Мне все запрещено и для меня это хорошо».

Особенной дочери Ирины Хакамады по имени Мария уже 25 лет. Девушка родилась с синдромом Дауна, и журналистка решила воспитывать наследницу своими силами. Они с покойным мужем Владимиром Сиротинским души не чаяли в дочери. Сейчас Мария продолжает проживать со звездной мамой.

Шоу-бизнес,Владимир Сиротинский,Ирина Хакамада,
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