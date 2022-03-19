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1 час назад

Пригожин поблагодарил судьбу за то, что «Шульгин был негодяем»

Ирина Лебедева

Недавно дочь певицы Валерии Анна, взявшая сценический псевдоним Шена, в интервью рассказала, что в ее отец был тираном и детям от него сильно доставалось. О домашнем насилии в прошлом браке не раз говорила и сама Валерия. В итоге ее брак с Александром Шульгиным распался – звезда просто сбежала от него, забрав детей.

Пригожин поблагодарил судьбу за то, что «Шульгин был негодяем»
Фото: InstagramInstagram

Конечно, эта история прекрасно известна нынешнему супругу певицы продюсеру Иосифу Пригожину. Однако говорить на данную тему с Шульгиным он не считает нужным, - пишет

teleprogramma.pro.

«С Шульгиным на этот счет я никогда не хотел поговорить. А зачем? Как вы себе это представляете? Включите логику. Благодаря тому, что он был негодяем, я стал счастливым человеком. Если бы он был хорошим, мне бы не досталась эта женщина с ее прекрасными детьми. Поэтому во всем плохом я всегда вижу хорошее», - отметил продюсер.

Дети певицы оценили хорошее к себе отношение и считают, что Пригожин заменил им отца.

«Я не называю его папой, но, когда я общаюсь с друзьями, я всегда говорю: «О, батька звонит». По-моему, это героизм. Он полюбил женщину и взял ответственность за ее детей и любил, хотя не обязан был», - говорила Анна.

«Сейчас понимаю: у нас даже характеры похожи. Не могу поверить в то, что мы не родные люди, настолько мы близки: мыслим одинаково, понимаем друг друга с полуслова», - рассказывал Артемий.

Иосиф Пригожин возмущен ситуацией, когда из-за введенных санкций представители шоу-бизнеса не могут ничего сделать со своей недвижимостью, ранее приобретенной в других странах. Об этом пишет АИФ.

Шоу-бизнес,Валерия,Александр Шульгин,Иосиф Пригожин,
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