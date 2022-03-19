Пригожин поблагодарил судьбу за то, что «Шульгин был негодяем»

«С Шульгиным на этот счет я никогда не хотел поговорить. А зачем? Как вы себе это представляете? Включите логику. Благодаря тому, что он был негодяем, я стал счастливым человеком. Если бы он был хорошим, мне бы не досталась эта женщина с ее прекрасными детьми. Поэтому во всем плохом я всегда вижу хорошее», - отметил продюсер.