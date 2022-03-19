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18 минут назад

Стас Пьеха объяснил, почему ушел из соцсетей

Ирина Лебедева

Стас Пьеха рассказал, что принял решение на какое-то время отказаться от всех социальных сетей. Об этом он объявил, когда был гостем утреннего шоу «Русские перцы» на «Русском радио».

Стас Пьеха объяснил, почему ушел из соцсетей
Фото: InstagramInstagram

«Недавно три дня на автомате у меня было стрессовое расстройство. Открывал, все зависало. Выдыхал, слава богу. Мне предлагали переходить в другие соцсети. А я понял какой кайф ничего не показывать. Появилось желание читать, писать, звонить и общаться. Я эти дни общаюсь с людьми. Понял, что воровал у себя ценное время», - признался музыкант.

Поэтому Стас решил дать себе психологическую разгрузку, - пишет teleprogramma.pro.

«Мы аналоговые ребята. Мы умеем все делать. Я вернулся недавно из тура из Сибири», - сообщил он.

Российский певец Стас Пьеха три года не навещает свою бабушку — известную артистку Эдиту Пьеху. Об этом сообщила домработница Эдиты Нина Чувашова.

По ее словам, Пьеха за последние два года ни разу не позвонил родственнице и совсем потерял интерес к личной жизни бабушки.

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