Стало известно, куда уехала Малькова с детьми

Скандально известный строитель Роман Мальков, оставивший семью и четверых детей ради брака с актрисой Анастасией Макеевой, выплаты на наследников делал весьма неохотно.

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Многодетная мать выбивала алименты через суд, а Мальков заявлял о чрезмерных претензиях бывшей семьи. В том числе, предлагал – раз жизнь за рубежом слишком дорогая, мама с детьми может поехать жить на даче в Калужской области, завести хозяйство. Об этом рассказывает «Радио КП».

И вот Светлана шокировала своих подписчиков неожиданными переменами. Она действительно переехала – но не в калужскую деревню, а в Соединенные Штаты. Женщина планирует зарабатывать своими художественными курсами, а дети пойдут в местную школу.

«Сообщаю вам, что мы переехали в США. К этому я шла относительно недолго, буквально пять месяцев мыслями, три месяца сбор документов. Хочу сказать, что меня вел туда сам бог.

Спасибо всем за поддержку. О моих планах знал узкий круг людей, так как все нужно было держать в тайне», - написала Светлана в социальной сети.