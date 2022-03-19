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1 час назад

Стало известно, куда уехала Малькова с детьми

Ирина Лебедева

Скандально известный строитель Роман Мальков, оставивший семью и четверых детей ради брака с актрисой Анастасией Макеевой, выплаты на наследников делал весьма неохотно.

Стало известно, куда уехала Малькова с детьми
Фото: InstagramInstagram

Многодетная мать выбивала алименты через суд, а Мальков заявлял о чрезмерных претензиях бывшей семьи. В том числе, предлагал – раз жизнь за рубежом слишком дорогая, мама с детьми может поехать жить на даче в Калужской области, завести хозяйство. Об этом рассказывает «Радио КП».

И вот Светлана шокировала своих подписчиков неожиданными переменами. Она действительно переехала – но не в калужскую деревню, а в Соединенные Штаты. Женщина планирует зарабатывать своими художественными курсами, а дети пойдут в местную школу.

«Сообщаю вам, что мы переехали в США. К этому я шла относительно недолго, буквально пять месяцев мыслями, три месяца сбор документов. Хочу сказать, что меня вел туда сам бог.

Спасибо всем за поддержку. О моих планах знал узкий круг людей, так как все нужно было держать в тайне», - написала Светлана в социальной сети.

Роман оставил Светлану ради актрисы Анастасии Макеевой уже больше года назад. До сих пор бывшие супруги спорят на тему содержания общих детей. Однако деньги от экс-мужа Светлана видит редко. А недавно Мальков и вовсе заявил, что остался без работы и может присылать не более 50 евро.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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