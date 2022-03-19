Бузова сообщила о потере «огромной суммы»

Ольга Бузова в марте планировала очередную поездку в Куршевель. Были оплачены авиабилеты и проживание в шикарном отеле. Но из-за ситуации с санкциями отдых отменился, информирует «Комсомольская Правда». Деньги за билеты на самолет ей возвратили. А вот французский отель делать это не спешит. Телеведущая говорит, что будет бороться за возврат своих денег. Она потеряла не менее миллиона рублей.

«У меня был запланированный отдых в Куршевеле с 7-го, по-моему, по 14 марта. И под этот отпуск я отодвигала все и раздвигала все съемки и любую другую работу. Но из-за ситуации отмены рейсов мне пришлось отменить полет в Женеву. … я потеряла около миллиона рублей, так как отель до сих пор не может вернуть мне мою оплату. Я не буду оставлять этот вопрос, потому что не поехала не по собственной вине, это огромная сумма для меня», - рассказала звезда.

В Куршевеле, кстати, Ольга была совсем недавно – на новогодние праздники. В СМИ и социальных сетях тогда широко обсуждалось скандальное видео, которое выложила в сеть бывшая приятельница Бузовой Клава Кока. Девушки вместе отдыхали, и однажды Клава засняла Ольгу в сильно нетрезвом состоянии. Было хорошо заметно, что Бузова еле держится на ногах. В итоге она просто села в снег, на что Клава сказала:

«Не валяйся, пожалуйста, ты в моей куртке».

Коллеги Ольги по шоу-бизнесу тогда осудили поступок Клавы, также, девушки поссорились и Кока была вынуждена улететь с курорта, сославшись на нездоровье.

Певица Ольга Бузова рассказала, почему она все еще не переехала в квартиру в Москве, которую она приобрела в 2019 году за 120 млн рублей. Как сообщает Teleprogramma.pro, знаменитость все еще продолжает жить в съемном жилье.