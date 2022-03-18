Гузеева раскрыла способ борьбы со стрессом

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала в Instagram-аккаунте сторис, в которой поделилась с пользователями социальной сети личным способом борьбы со стрессом — приготовлением черного хлеба. Видеозапись публикации разместила у себя онлайн-платформа «Смотрим».
«Чтобы крыша окончательно не поехала, я испекла чудесный черный хлеб», — сказала в сторис Гузеева.
При этом телеведущая отметила, что такой хлеб печь очень сложно.
Потребность в снятие стресса у Гузеевой могли спровоцировать сложная ситуация в мире или продолжающаяся борьба с болезнью.
Прошлой осенью она тяжело переболела коронавирусом, полностью восстановиться от его последствий ей не удается до сих пор. В частности, Гузеева ранее заявляла, что стала проявлять больше агрессии по отношению к людям вокруг.