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24 минуты назад

Гузеева раскрыла способ борьбы со стрессом

Елена Прошина

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала в Instagram-аккаунте сторис, в которой поделилась с пользователями социальной сети личным способом борьбы со стрессом — приготовлением черного хлеба. Видеозапись публикации разместила у себя онлайн-платформа «Смотрим».

Гузеева раскрыла способ борьбы со стрессом
Фото: InstagramInstagram

«Чтобы крыша окончательно не поехала, я испекла чудесный черный хлеб», — сказала в сторис Гузеева.

При этом телеведущая отметила, что такой хлеб печь очень сложно.

Потребность в снятие стресса у Гузеевой могли спровоцировать сложная ситуация в мире или продолжающаяся борьба с болезнью.

Прошлой осенью она тяжело переболела коронавирусом, полностью восстановиться от его последствий ей не удается до сих пор. В частности, Гузеева ранее заявляла, что стала проявлять больше агрессии по отношению к людям вокруг.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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