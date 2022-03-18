Гузеева раскрыла способ борьбы со стрессом

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала в Instagram-аккаунте сторис, в которой поделилась с пользователями социальной сети личным способом борьбы со стрессом — приготовлением черного хлеба. Видеозапись публикации разместила у себя онлайн-платформа «Смотрим».

Фото: Instagram Instagram

«Чтобы крыша окончательно не поехала, я испекла чудесный черный хлеб», — сказала в сторис Гузеева.

При этом телеведущая отметила, что такой хлеб печь очень сложно.

Потребность в снятие стресса у Гузеевой могли спровоцировать сложная ситуация в мире или продолжающаяся борьба с болезнью.