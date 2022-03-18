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39 минут назад

Жена Газманова призналась в «панической покупке»

Елена Прошина

Супруга Олега Газманова Марина призналась, что на фоне введения санкций против России тоже поддалась панике и закупилась любимыми духами, приобретя сразу три флакона. Об этом сообщает «Пятый канал».

Жена Газманова призналась в «панической покупке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кто-то жрет, сметая сахар, гречку, туалетную бумагу. Честно признаюсь, в панике я купила три флакончика любимых духов», — приводятся в материале слова Марины Муравьевой-Газмановой.

При этом «Пятый канал» отметил, что запрет на ввоз люксовой парфюмерии в Россию беспокоит жену певца меньше, чем недавняя атака хейтеров в связи с событиями на Украине. В частности, неизвестные звонили Газманову домой с угрозами и писали злобные комментарии в социальных сетях. Кроме того недавно певца заочно арестовали на Украине за «посягательство на территориальную целостность страны», пригрозив тюрьмой и конфискацией имущества.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,
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