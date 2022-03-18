Жена Газманова призналась в «панической покупке»

Супруга Олега Газманова Марина призналась, что на фоне введения санкций против России тоже поддалась панике и закупилась любимыми духами, приобретя сразу три флакона. Об этом сообщает «Пятый канал».

При этом «Пятый канал» отметил, что запрет на ввоз люксовой парфюмерии в Россию беспокоит жену певца меньше, чем недавняя атака хейтеров в связи с событиями на Украине. В частности, неизвестные звонили Газманову домой с угрозами и писали злобные комментарии в социальных сетях. Кроме того недавно певца заочно арестовали на Украине за «посягательство на территориальную целостность страны», пригрозив тюрьмой и конфискацией имущества.