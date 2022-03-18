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1 час назад

Известный телеведущий высказался об отъезде из России

Lenta.ruLenta.ru

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев ответил на вопрос поклонников об отъезде из России. В сторис своего Instagram он опроверг предположения фанатов о эмиграции из страны.

Шепелев высказался об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«{Поступает] очень много вопросов о том, уехали мы или нет [из России]. Нет», — высказался ведущий.

Он сопроводил сообщение своей фотографией, сделанной на фоне храма «Большое Вознесение» в Москве, и соответствующей геометкой.

Ранее многие российские звезды опровергли слухи об эмиграции из России. Так, подобные предположения прокомментировала певица и ведущая Ольга Бузова. Звезда сообщила, что после путешествия в Объединенные Арабские Эмираты вернулась в Россию. Актер Леонид Ярмольник также заявил, что не переезжал из РФ, и назвал такие публикации дезинформацией. Перед этим на слухи об эмиграции отреагировал телеведущий Иван Ургант. Шоумен заверил, что находится в отпуске и вернется в Россию после его завершения.

Шоу-бизнес,Леонид Ярмольник,Иван Ургант,Ольга Бузова,Дмитрий Шепелев,
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