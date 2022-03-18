1 час назад Как обычные туристы: стало известно местонахождение Пугачевой и Галкина Семён Капранов

Российская певица Алла Пугачева, улетевшая в отпуск, была замечена на прогулке с семьей по улицам Кесарии. Это древний город на средиземноморском побережье современного Израиля. «Улетевшая в отпуск с семьей певица Алла Пугачева была замечена на прогулке по улицам Кесарии. Артистка в белой кофте и светлых джинсах выглядела максимально неприметно. Очевидно, звезда не хотела привлекать к себе внимание. Ее супруг Максим Галкин и дети также были одеты как обычные туристы, наслаждающиеся видами древнего города», — сообщает Пятый канал. Видео дня Алла Пугачева обратилась к «проводившему» ее из России священнику div data-widget="Player" data-id="1914101">

Певица Алла Пугачева обратилась к священнику Андрею Ткачеву, записавшему видео о том, что она якобы уехала из России насовсем.

«Пугачева навсегда покинула Россию, господи, как я этого ждал!» — говорил он в своем очередном ролике в Instagram.

В ответном видео в социальной сети Пугачева заверила, что не уехала в эмиграцию.

«Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией!» — сказала она.

По данным некоторых СМИ, Пугачева сейчас находится в Израиле.

«Вернусь, разберемся, схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник», — пообещала «проводившему» ее из России священнослужителю артистка.

Российский юморист Максим Галкин, уехавший из России, ответил на критику своих подписчиков, заявив, что боится потерять не заработанные в стране богатства, а совесть. Соответствующий комментарий артист оставил в социальной сети Instagram (занесена в список запрещенных в России ресурсов).

«Я не к роскоши привык, я привык честно и добросовестно работать. Всю свою роскошь я заработал, но жил не ради нее. Потерять я боюсь не богатство, а совесть», — написал Галкин в ответ на слова подписчика о том, что привыкшим к роскоши людям будет трудно жить в России.

Помимо этого, артист отметил, что не боится отсутствия зрителей на своих концертах. «Ничего, я перед зеркалом выступлю», — написал юморист.

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила «Газете.Ru», что народная артистка СССР в настоящий момент находится в отпуске с детьми.

«Она все сказала в своем Instagram. Пугачева в отпуске, у детей каникулы. Если Алла Борисовна не считает нужным говорить, где она, я тоже не буду. Я не имею к этому отношения», — заявила Чупракова.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Пугачева и ее супруг Максим Галкин покинули Россию. Согласно слухам, в данный момент артисты находятся в Израиле.

Певица Алла Пугачева вместе с супругом и детьми уехала в Израиль во время своего отпуска. Однако во время отдыха примадонна также рассчитывает подправить свое здоровье, в том числе подлечить свой диабет, сердце и больные ноги, передает «Комсомольская правда».

Стоит отметить, что Пугачева не раз ранее признавалась, что у нее есть личные врачи в клинике в Израиле, принадлежащей одному из российских олигархов. Пять лет назад певица уже лечила там диабет. Ей посоветовали специальные лекарства, после которых, по словам Пугачевой, она «сдулась» — сильно похудела. Также певица упоминала о проблемах с ногами. Ради избавления от них она несколько лет назад даже начала разрабатывать коллекцию удобной обуви.

Еще Пугачева может восстанавливать в Израиле слабые сосуды. В 2010 году ей уже делали там первую операцию на сердце, которую два года назад снова повторили из-за проблем с дыханием у певицы. Кроме того артистка не раз говорила, что часто приезжала в Израиль ради косметологических процедур, которые, возможно, сделает и в этот раз.

«Мне витамин Е из Израиля помогает. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею», — отмечала Пугачева.

Певица вместе с семьей отдыхает в Кейсарии, где снимает уютную виллу. Многие связывали отъезд Пугачевой с началом военной спецоперации Россией на Украине, но она эту информацию опровергла.

Международная федерация поклонников Аллы Пугачевой Allamania в праздник Прощеного воскресенья отправила делегацию к ее подмосковному имению, чтобы подарить артистке традиционную корзину желтых цветов.

Охранник вынес поклонникам и съемочной группе одного из телеканалов две больших коробки ответных подарков от Пугачевой и спросил, приехал ли Алексей Золотов – известный артист-иммитатор образа Пугачевой. На фоне слухов об отъезде артистки из России фанаты решили, что этот вопрос могла задать только она.

«Значит она все-таки в замке, просто не выходит», — цитирует поклонников mk.ru.

На дне коробки, в которой вынесли подарки, была записка от Пугачевой.

«Алла Борисовна просила передать: здоровья и благополучия всем. Даю доверенность на разрешение весны! Спасибо вам, мои дорогие поклонники!» — обратилась она к фанатам.

Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка рассказал о нынешних финансовых проблемах Максима Галкина и о том, куда все-таки уехало из России звездное семейство после начала спецоперации на Украине.

В интервью NEWS.ru артист порассуждал на тему, почему многие российские знаменитости уезжают якобы в отпуск за границу. Данилко считает, что некоторые могли действительно уехать в запланированный отпуск. Он привел в пример Максима Галкина и подтвердил его отъезд в Израиль.

«Я разговаривал с Максимом Галкиным, они планировали, тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль, и пока особой работы нету», - рассказал артист.

Многие, по его мнению, уехали просто из-за страха. В целом, артистов он назвал «хитрожопой» публикой, которые «и нашим и вашим, давайте вместе спляшем».

Ранее стало известно, что после того, как Галкин резко высказался против спецоперации России на Украине, его семье пришлось спешно уехать. Была информация, что знаменитости отправились в Латвию, где у Аллы Пугачевой есть дом. Сама певица позднее появилась в соцсетях и заверила, что обязательно вернется обратно.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал из Москвы в Сочи, написал он в своем Telegram-канале.

В Сочи он отправился с женой и друзьями.

«Давно запланированная Сочифорния. Блин, как я люблю Сочи. Ну, понятное дело, я бордер и скейтер, но тут атмосфера и вайб прям мой», — поделился впечатлениями он.

30-летний Никита Пресняков — сын дочери Пугачевой, певицы Кристины Орбакайте, и певца Владимира Преснякова-младшего. Он пошел по стопам родителей и стал актером и музыкантом.

В конце февраля Алла Пугачева с мужем и детьми перебралась из России в Израиль. Семья обосновалась в курортном городе Кесария, где Примадонна сняла дом. Не так давно Пугачеву, Галкина и их общих детей заметили во время прогулки по городу. Говорят, что женщина поправляет свое здоровье в Израиле.

А также вслед за матерью из России уехала и Кристина Орбакайте. Об этом заявил ее друг Авраам Руссо.

“Кристина сейчас в Америке. Но я с ней не разговаривал в эти дни. Я ни с кем не хочу обсуждать эти моменты, и мне по барабану, кто что думает”, – говорит мужчина.

В последние годы певица и так жила на две страны, так как у ее супруга бизнес в США.

Артист отрицательно относится к тому, что российские знаменитости начали повально покидать пределы России, и несмотря на дружбу с Орбакайте, не одобрил и ее отъезд. Причем сам Руссо вскоре тоже полетит в США на операцию. У него двойное гражданство – российское и американское.