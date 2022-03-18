В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Как обычные туристы: стало известно местонахождение Пугачевой и Галкина

Семён Капранов

Российская певица Алла Пугачева, улетевшая в отпуск, была замечена на прогулке с семьей по улицам Кесарии. Это древний город на средиземноморском побережье современного Израиля.

«Улетевшая в отпуск с семьей певица Алла Пугачева была замечена на прогулке по улицам Кесарии. Артистка в белой кофте и светлых джинсах выглядела максимально неприметно. Очевидно, звезда не хотела привлекать к себе внимание. Ее супруг Максим Галкин и дети также были одеты как обычные туристы, наслаждающиеся видами древнего города», — сообщает Пятый канал.

Видео дня

Алла Пугачева обратилась к «проводившему» ее из России священнику

div data-widget="Player" data-id="1914101">

Певица Алла Пугачева обратилась к священнику Андрею Ткачеву, записавшему видео о том, что она якобы уехала из России насовсем.

«Пугачева навсегда покинула Россию, господи, как я этого ждал!» — говорил он в своем очередном ролике в Instagram.

В ответном видео в социальной сети Пугачева заверила, что не уехала в эмиграцию.

«Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией!» — сказала она.

По данным некоторых СМИ, Пугачева сейчас находится в Израиле.

«Вернусь, разберемся, схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник», — пообещала «проводившему» ее из России священнослужителю артистка.

Покинувший Россию Галкин ответил на критику поклонников

Российский юморист Максим Галкин, уехавший из России, ответил на критику своих подписчиков, заявив, что боится потерять не заработанные в стране богатства, а совесть. Соответствующий комментарий артист оставил в социальной сети Instagram (занесена в список запрещенных в России ресурсов).

«Я не к роскоши привык, я привык честно и добросовестно работать. Всю свою роскошь я заработал, но жил не ради нее. Потерять я боюсь не богатство, а совесть», — написал Галкин в ответ на слова подписчика о том, что привыкшим к роскоши людям будет трудно жить в России.

Помимо этого, артист отметил, что не боится отсутствия зрителей на своих концертах. «Ничего, я перед зеркалом выступлю», — написал юморист.

Представительница Пугачевой объяснила причину отъезда певицы из России

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила «Газете.Ru», что народная артистка СССР в настоящий момент находится в отпуске с детьми.

«Она все сказала в своем Instagram. Пугачева в отпуске, у детей каникулы. Если Алла Борисовна не считает нужным говорить, где она, я тоже не буду. Я не имею к этому отношения», — заявила Чупракова.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Пугачева и ее супруг Максим Галкин покинули Россию. Согласно слухам, в данный момент артисты находятся в Израиле.

От каких болезней Пугачеву лечат в Израиле

Певица Алла Пугачева вместе с супругом и детьми уехала в Израиль во время своего отпуска. Однако во время отдыха примадонна также рассчитывает подправить свое здоровье, в том числе подлечить свой диабет, сердце и больные ноги, передает «Комсомольская правда».

Стоит отметить, что Пугачева не раз ранее признавалась, что у нее есть личные врачи в клинике в Израиле, принадлежащей одному из российских олигархов. Пять лет назад певица уже лечила там диабет. Ей посоветовали специальные лекарства, после которых, по словам Пугачевой, она «сдулась» — сильно похудела. Также певица упоминала о проблемах с ногами. Ради избавления от них она несколько лет назад даже начала разрабатывать коллекцию удобной обуви.

Еще Пугачева может восстанавливать в Израиле слабые сосуды. В 2010 году ей уже делали там первую операцию на сердце, которую два года назад снова повторили из-за проблем с дыханием у певицы. Кроме того артистка не раз говорила, что часто приезжала в Израиль ради косметологических процедур, которые, возможно, сделает и в этот раз.

«Мне витамин Е из Израиля помогает. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею», — отмечала Пугачева.

Певица вместе с семьей отдыхает в Кейсарии, где снимает уютную виллу. Многие связывали отъезд Пугачевой с началом военной спецоперации Россией на Украине, но она эту информацию опровергла.

Алла Пугачева обратилась к фанатам на фоне слухов об отъезде из России

Международная федерация поклонников Аллы Пугачевой Allamania в праздник Прощеного воскресенья отправила делегацию к ее подмосковному имению, чтобы подарить артистке традиционную корзину желтых цветов.

Охранник вынес поклонникам и съемочной группе одного из телеканалов две больших коробки ответных подарков от Пугачевой и спросил, приехал ли Алексей Золотов – известный артист-иммитатор образа Пугачевой. На фоне слухов об отъезде артистки из России фанаты решили, что этот вопрос могла задать только она.

«Значит она все-таки в замке, просто не выходит», — цитирует поклонников mk.ru.

На дне коробки, в которой вынесли подарки, была записка от Пугачевой.

«Алла Борисовна просила передать: здоровья и благополучия всем. Даю доверенность на разрешение весны! Спасибо вам, мои дорогие поклонники!» — обратилась она к фанатам.

Андрей Данилко раскрыл причину отъезда Галкина и Пугачевой

Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка рассказал о нынешних финансовых проблемах Максима Галкина и о том, куда все-таки уехало из России звездное семейство после начала спецоперации на Украине.

В интервью NEWS.ru артист порассуждал на тему, почему многие российские знаменитости уезжают якобы в отпуск за границу. Данилко считает, что некоторые могли действительно уехать в запланированный отпуск. Он привел в пример Максима Галкина и подтвердил его отъезд в Израиль.

«Я разговаривал с Максимом Галкиным, они планировали, тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль, и пока особой работы нету», - рассказал артист.

Многие, по его мнению, уехали просто из-за страха. В целом, артистов он назвал «хитрожопой» публикой, которые «и нашим и вашим, давайте вместе спляшем».

Ранее стало известно, что после того, как Галкин резко высказался против спецоперации России на Украине, его семье пришлось спешно уехать. Была информация, что знаменитости отправились в Латвию, где у Аллы Пугачевой есть дом. Сама певица позднее появилась в соцсетях и заверила, что обязательно вернется обратно.

Внук Пугачевой уехал из Москвы

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал из Москвы в Сочи, написал он в своем Telegram-канале.

В Сочи он отправился с женой и друзьями.

«Давно запланированная Сочифорния. Блин, как я люблю Сочи. Ну, понятное дело, я бордер и скейтер, но тут атмосфера и вайб прям мой», — поделился впечатлениями он.

30-летний Никита Пресняков — сын дочери Пугачевой, певицы Кристины Орбакайте, и певца Владимира Преснякова-младшего. Он пошел по стопам родителей и стал актером и музыкантом.

Вслед за матерью: Кристина Орбакайте покинула Россию

В конце февраля Алла Пугачева с мужем и детьми перебралась из России в Израиль. Семья обосновалась в курортном городе Кесария, где Примадонна сняла дом. Не так давно Пугачеву, Галкина и их общих детей заметили во время прогулки по городу. Говорят, что женщина поправляет свое здоровье в Израиле.

А также вслед за матерью из России уехала и Кристина Орбакайте. Об этом заявил ее друг Авраам Руссо.

“Кристина сейчас в Америке. Но я с ней не разговаривал в эти дни. Я ни с кем не хочу обсуждать эти моменты, и мне по барабану, кто что думает”, – говорит мужчина.

В последние годы певица и так жила на две страны, так как у ее супруга бизнес в США.

Артист отрицательно относится к тому, что российские знаменитости начали повально покидать пределы России, и несмотря на дружбу с Орбакайте, не одобрил и ее отъезд. Причем сам Руссо вскоре тоже полетит в США на операцию. У него двойное гражданство – российское и американское.

Напомним, что недавно Алла Пугачева высказалась насчет слухов об эмиграции. Она заявила, что улетела в отпуск и хочет подлечиться. Также Примадонна обещала вернуться. Не случайно женщина выбрала именно курортный город Кесарию, так как там находится клиника, в которой обследуются многие знаменитости. В частности, и Алла Борисовна там частый гость.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители