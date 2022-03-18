«Самоуничижение нации»: Собчак жестко ответила Красильщику

«Национализм — это гордость за нацию, тяга к ее возвеличиванию, а как называется обратный процесс? Самоуничижение нации каким термином описывается? Есть тут филологи? В любом случае, прочитав этот текст, я четко поняла, почему не даю никакой западной прессе интервью все эти недели. Хотя телефон раскалился от CNN, BBC и далее по списку. Не хочу быть инструментом ни в чьих руках. И про любовь, и про нелюбовь хочу говорить только со своей страной. Это наши с ней, страной, отношения», — заявила журналистка.