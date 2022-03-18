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53 минуты назад

«Самоуничижение нации»: Собчак жестко ответила Красильщику

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Собчак осудила российского журналиста Илью Красильщика, который выпустил колонку в журнале New York Times о том, что россияне «провалились как нация». Как сообщает StarHit, она восприняла слова коллеги довольно остро.

«Самоуничижение нации»: Собчак жестко ответила Красильщику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Национализм — это гордость за нацию, тяга к ее возвеличиванию, а как называется обратный процесс? Самоуничижение нации каким термином описывается? Есть тут филологи? В любом случае, прочитав этот текст, я четко поняла, почему не даю никакой западной прессе интервью все эти недели. Хотя телефон раскалился от CNN, BBC и далее по списку. Не хочу быть инструментом ни в чьих руках. И про любовь, и про нелюбовь хочу говорить только со своей страной. Это наши с ней, страной, отношения», — заявила журналистка.

Напомним, что ранее Красильщика раскритиковала блогер Настя Вилеева. Она заявила, что «русским быть не стыдно», тогда как «писать из-за границы — "а я вот не с вами"» — недостойный поступок.

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