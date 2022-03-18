В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
40 минут назад

Билан рассказал о перенесенной операции

Елена Прошина

Певец Дима Билан рассказал о перенесенной плановой операции. В своем Telegram-канале он заявил, что медицинское вмешательство продлилось два часа, однако не уточнил его причину.

Билан рассказал о перенесенной операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я понимаю, какие настроения сейчас тревожные, как сильно хочется найти точку опоры и уверенность. Чувствую это кожей. И я всегда готов быть этой точкой для вас! Я просто хочу сказать, что я вас люблю и всегда был последователен в своих действиях, за исключением тройки ошибок за все эти 20 с лишним лет бесперебойной работы, и мой сюжет жизни, мое отношение к вам и моему ремеслу всегда были очевидными и искренними!» — написал он.

Билан также добавил, что продолжит заниматься музыкой, поскольку она «лечит». Во время подготовки к операции он поработал над «несколькими новыми удивительными и трогательными дуэтами», которые скоро покажет.

Авраам Руссо раскрыл местонахождение Орбакайте

Напомним, что ранее в интернете появились кадры с выступления, на которых Билан ведет себя неадекватно, не может устоять на ногах и с трудом общается с публикой.

После же в своем Instagram певец выпустил видео с извинениями, в котором он признался, что напился и теперь ему стыдно за свое поведение. Через некоторое время в интервью журналистке Ксении Собчак он рассказал, что врачи диагностировали у него третью стадию алкоголизма.

Шоу-бизнес,Авраам Руссо,Дима Билан,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители