Билан рассказал о перенесенной операции

Певец Дима Билан рассказал о перенесенной плановой операции. В своем Telegram-канале он заявил, что медицинское вмешательство продлилось два часа, однако не уточнил его причину.
«Я понимаю, какие настроения сейчас тревожные, как сильно хочется найти точку опоры и уверенность. Чувствую это кожей. И я всегда готов быть этой точкой для вас! Я просто хочу сказать, что я вас люблю и всегда был последователен в своих действиях, за исключением тройки ошибок за все эти 20 с лишним лет бесперебойной работы, и мой сюжет жизни, мое отношение к вам и моему ремеслу всегда были очевидными и искренними!» — написал он.
Билан также добавил, что продолжит заниматься музыкой, поскольку она «лечит». Во время подготовки к операции он поработал над «несколькими новыми удивительными и трогательными дуэтами», которые скоро покажет.
Напомним, что ранее в интернете появились кадры с выступления, на которых Билан ведет себя неадекватно, не может устоять на ногах и с трудом общается с публикой.
После же в своем Instagram певец выпустил видео с извинениями, в котором он признался, что напился и теперь ему стыдно за свое поведение. Через некоторое время в интервью журналистке Ксении Собчак он рассказал, что врачи диагностировали у него третью стадию алкоголизма.