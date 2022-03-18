Музыкальный критик оценил перспективы украинских артистов в России

Музыкальный критик Алексей Остудин оценил творческие перспективы украинских артистов в России и в частности, спрогнозировал развитие карьеры Макса Барских. Как сообщает «МК», он отметил, что звездам из Украины придется искать другие пути заработка.
Говоря о Барских Остудин подчеркнул, что если раньше он давал концерты в России, то теперь ему придется искать для себя «новые площадки». Однако есть и те, кто давно ушел из страны — они из-за текущей политической обстановки ничего не потеряют. В пример критик привел исполнителя Monatik.
Напомним, что ранее Барских заявлял, что россиянам повезло с его концертами. Кроме того, он оскорбил Россию и заявил, что больше сюда не приедет.
Высказывания вызвали негодование у отечественных звезд, которые напомнили ему, что все годы он зарабатывал в России. Так, Тимати жестко отреагировал на слова украинского певца, пообещав разобраться с Барских при встрече.