Музыкальный критик оценил перспективы украинских артистов в России

Музыкальный критик Алексей Остудин оценил творческие перспективы украинских артистов в России и в частности, спрогнозировал развитие карьеры Макса Барских. Как сообщает «МК», он отметил, что звездам из Украины придется искать другие пути заработка.

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Говоря о Барских Остудин подчеркнул, что если раньше он давал концерты в России, то теперь ему придется искать для себя «новые площадки». Однако есть и те, кто давно ушел из страны — они из-за текущей политической обстановки ничего не потеряют. В пример критик привел исполнителя Monatik.

Напомним, что ранее Барских заявлял, что россиянам повезло с его концертами. Кроме того, он оскорбил Россию и заявил, что больше сюда не приедет.