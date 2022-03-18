В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
1 час назад

Музыкальный критик оценил перспективы украинских артистов в России

Елена Прошина

Музыкальный критик Алексей Остудин оценил творческие перспективы украинских артистов в России и в частности, спрогнозировал развитие карьеры Макса Барских. Как сообщает «МК», он отметил, что звездам из Украины придется искать другие пути заработка.

Музыкальный критик оценил перспективы украинских артистов в России
Фото: ТАССТАСС

Говоря о Барских Остудин подчеркнул, что если раньше он давал концерты в России, то теперь ему придется искать для себя «новые площадки». Однако есть и те, кто давно ушел из страны — они из-за текущей политической обстановки ничего не потеряют. В пример критик привел исполнителя Monatik.

Напомним, что ранее Барских заявлял, что россиянам повезло с его концертами. Кроме того, он оскорбил Россию и заявил, что больше сюда не приедет.

Высказывания вызвали негодование у отечественных звезд, которые напомнили ему, что все годы он зарабатывал в России. Так, Тимати жестко отреагировал на слова украинского певца, пообещав разобраться с Барских при встрече.

Шоу-бизнес,Алексей Остудин,Макс Барских,Тимати,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители